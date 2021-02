Eksperts: Saslimstība ar Covid-19 mazinās sabiedrības kopējo pūliņu dēļ

"Pati no sevis šī saslimstība nekrīt - ja rādītājos redzam samazinājumu, tad tas ir kopējo pūliņu dēļ," sacīja Briģis.

Vaicāts par ierobežojumu mīkstināšanu, profesors aicināja ievērot piesardzību, jo katra šāda veida pasākumu mīkstināšana palielina epidemioloģisko risku, līdz ar to, samazinot ierobežojumus, "jāseko līdzi tam, kas notiek".

Jautāts par tā dēvēto "luksofora principu", kas nosaka ierobežojumu intensitāti atbilstoši 14 dienu kumulatīvajam saslimstības rādītājam, Briģis atzīmēja, ka šis rādītājs, kas ir pakārtots atklāto gadījumu skaitam, ir atkarīgs no testu veikšanas intensitātes. Lai gan šī intensitāte kaut kādā mērā ietekmē gadījumu skaitu, pēc Briģa sacītā, "šobrīd nav labāka rādītāja par divu nedēļu kumulatīvo saslimstību uz 100 000 iedzīvotāju".

Vienlaikus profesors aicināja ar piesardzību izturēties arī pret pozitīvo testu īpatsvara rādītāju, kas nosaka, cik testu procentuāli no kopējā to skaita bijuši pozitīvi. Arī šo rādītāju ietekmējot veikto testu skaits. "Ja šobrīd stratēģiski tiek pieņemts lēmums palielināt testēšanas jaudu, tad pozitīvo testu īpatsvars varētu sarukt, bet tas neliecinās, ka kopējā situācija ir uzlabojusies," skaidroja eksperts.

Vaicāts par Lielbritānijas Covid-19 celma izplatību Latvijā, Briģis sacīja, ka patlaban ir grūti izteikt konkrētas prognozes, bet no to nostiprināšanās Latvijā pilnībā izvairīties nevarēs. Līdz ar to būtu cieši jāseko līdzi Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai un jāpievērš īpaša uzmanība šim faktoram.