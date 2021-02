Latvijā atklāti jau 12 Covid-19 jaunā celma gadījumi

Latvijā sekvencēšanas rezultātā līdz šim atklāti 12 Covid-19 jaunā celma gadījumi, no kuriem septiņi ir ievesti, jeb atklāti cilvēkiem, kuri ieradušies no ārzemēm, savukārt piecos gadījumos notikusi vīrusa vietējā transmisija, kad jaunais britu celms konstatēts saslimušajiem dažādās Latvijas pilsētās, kuri nav bijuši ārzemēs vai kontaktējušies ar ārzemniekiem.

SPKC skaidro, lai novērstu epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, ir jāturpina atbildīgi ievērot visus noteiktos drošības pasākumus, tostarp obligāto 10 dienu pašizolāciju, ierodoties Latvijā no ārvalstīm. Epidemiologi atgādina, ka visbiežāk inficēšanās notiek tuvāko cilvēku lokā - no ģimenes locekļiem, starp kolēģiem darbavietā vai no satiktiem draugiem un paziņām.