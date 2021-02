Braukšanas apstākļi pa lielajām šosejām šorīt apgrūtināti vienīgi Liepājas pusē

Kurzemes dienvidu daļā apledo Liepājas šoseja no Kalvenes līdz Liepājai, reģionālais autoceļš P112 no Aizputes līdz Grobiņai, kā arī valsts nozīmes ceļš A11 no Liepājas līdz Lietuvas robežai. Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti.