Raidījums: Turpmāk vairs nevarēs apiet rindu vakcīnai pret Covid-19

Vakcinēšanu pansionātos plānots noslēgt divu, trīs nedēļu laikā. Vienlaikus jau šajā svētdienā pakāpeniski sāks potēt nākošo prioritāro grupu – personas vecumā virs 70 gadiem, kas centralizēti paši pieteicās vai tika pieteikti rindā vietnē manavakcīna.lv vai zvanot uz 8989. Šorīt pirmajiem 1700 senioru nosūtīti uzaicinājumi ierasties uz potēšanu kādā no trim klīnisko universitāšu slimnīcām, pirms tam vienojoties par konkrētu laiku.

"Cilvēki ļoti aktīvi zvanīja, un zvanu gaidīšanas laiks bija aptuveni 15 minūtes. Redzot to lielo interesi pierakstīties, mēs pieslēdzām papildu cilvēkus zvanu centrā, un mums izdevās zvanu gaidīšanas laiku samazināt līdz trīs minūtēm. Mēs pierakstām cilvēkus uz rītdienu un nākošo nedēļu," norāda Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Dace Zaldāte.

Tie, kuri no nākamās nedēļas saņems uzaicinājumus ierasties potēties, nebūs piesaistīti kādai no trim slimnīcām, bet gan atbilstoši dzīvesvietas tuvumam līdz kādām no vakcinācijas kabinetiem vai pie sava ģimenes ārsta.