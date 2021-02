VIDEO ⟩ Stīvs kā dēlis - UFC smagsvara zvaigžņu duelis beidzas ar brutālu nokautu

Arī otrajā raundā aktīvāk sāka Bleidss, savukārt Luiss, šķiet, gaidīja šo vienu sitienu, ar ko pabeigt cīņu. Un viņam to arī izdevās atrast pēc tam, kad Bleidss beidzot mēģināja cīņu novest parterī. Bleidss devās pēc mēģinājuma pretinieku nogāzt, bet Luiss šādu pretinieka rīcību sagaidīja ar precīzu aperkotu, kas pilnībā nokautēja pretinieku. Bleidss vēl ilgāku laiku pēc cīņas beigām nebija spējīgs piecelties kājās.

Jāatzīmē, ka Luiss šajā cīņā acīmredzami gaidīja iespēju pretinieku "iemidzināt" ar savu spēcīgo sitienu. Par to liecina arī statistikas ailes. Kamēr Bleidss izdarīja 52 sitienus, trāpot 28 no tiem, Luiss bija daudz pacietīgāks trāpot septiņus no 23 izdarītajiem sitieniem.