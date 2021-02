Sešas Zodiaka zīmes, kuras spēj uzticēties vien retajam

Būt spontānam un sekot viņu sirdij saprātīgajm Jaunavas Zodiakam nav raksturīgi. Jaunava ir viena no inteliģentākajām Zodiaka zīmēm un bieži nonāk slazdā, lai izdarītu secinājumus un izanalizētu visu, it īpaši, ja runa ir par mīlestību. Nepārtraukti pārbaudot visu, uzticēšanās cilvēkiem ir neiespējama!

Strēlnieks ir diezgan naivs mīlestībā un bieži vien apsteidz sevi un izbojā savu prieku jau otrajā randiņā. Strēlnieks ir viena no Zodiaka zīmēm, kas piedod visātrāk, un, lai arī viņiem ir grūti uzticēties, viņiem izdodas palaist garām visus pārdzīvotos pārkāpumus.

Neskatoties uz to, ka Auns ir viena no Zodiaka zīmēm, kas pārāk ātri metas iekšā attiecībās, Aunam patiešām ir paradums būt paranojiskam. Aunam patīk būt attiecībās, bet šķiet, ka viņš nekad nespēj izmest krāpšanas un sirdssāpju scenārijus no galvas.