Mistērija atrisināta! Edvarda Munka "Kliedzienā" atrod slēptu mākslinieka vēstījumu

Skenējot Edvarda Munka gleznu, kas pazīstama ar nosaukumu "Kliedziens", parādījies teksts, kas tik tikko ir redzams. Nu izrādījies, ka to rakstījis pats gleznas autors.

Teikums "To var gleznot tikai neprātīgs cilvēks" ir atrodams rakstīts ar zīmuli gleznas augšējā kreisajā stūrī.

Glezna tika nofotografēta, izmantojot infrasarkano staru kameru, padarot rakstu skaidri izceltu no krāsotā fona. "Lai redzētu uzrakstu, jums ir jāpieiet diezgan tuvu. Mēs reti atrodam šādus uzrakstus uz mākslas darbiem, it īpaši uz vienas no pasaules slavenākajām gleznām. Ņemot vērā, ka tas ir tik svarīgs darbs starptautiskās mākslas vēsturē, uzraksts ir saņēmis ievērojami maz uzmanības," sacīja Nacionālā muzeja kuratore Maia Brita.