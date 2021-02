Kustamā un nekustamā manta vairāku desmitu miljonu vērtībā. Ko tiesa konfiscēs Lembergam?

Rīgas apgabaltiesa šodien nolēma Lembergam konfiscēt sešus nekustamos īpašumus - "Ventas", "Dzintarkalni" un "Ceļmalas" Ventspils novada Puzes pagastā, "Vēras" un "Drostaliņas" Ventspils novada Ugāles pagastā, kā arī ēku ar zemi Ojāra Vācieša ielā 31, Rīgā, pie Māras dīķa.

Tāpat tiesa nolēma Lembergam konfiscēt automašīnas "Opel Tigra" un "VW Caddy", motorlaivu "Sea Doo Utopia 205", piekabi laivas transportēšanai un vēl vienu piekabi.

Tiesa lēma konfiscēt arī bezskaidru naudu 236 732 eiro apmērā, kas šobrīd glabājas prokuratūras speciālajā depozītu kontā, proti, 133 190 eiro, 122 364 ASV dolārus (100 744 eiro), 2388 britu mārciņas (2764 eiro) un 350 Zviedrijas kronas (34 eiro).

Konfiscētas tiks arī divas dzeltena metāla aproču pogas ar tumši sarkanu akmeni un 75 Latvijas Bankas izdotas monētas 100 latu nominālvērtībā katra (10 672 eiro nominālvērtībā kopā).

Tiesa lēma konfiscēt septiņu kompāniju līdzekļus, kas atrodas Šveices banku kontos. Tās ir kompānijas "Logistics Holdings Ltd.", "Vitale Consulting Inc.", "Marvinside United S.A.", "Cisternville Investmest Ltd.", "Kestrel Group Holdings Ltd.", "Misella United S.A." un "Girasol Invest & Trade S.A.".

Nolemts konfiscēt Lembergam piederošas turētāja akcijas vairākās kompānijās - 22% "BWA Holding Establishment", 50% "Briskly Limited", 50% "UBH United Baltic Holdings Limited, 53% "Ost Services AG", 100% "Lanthorn Trading Limited", 100% "Hinch Invest & Finance S.A." un 100% "Tanar Vermogensberatungen S.A.".

Tiks konfiscētas arī patiesā labuma guvēja tiesības uz 59,761% "Regina Development Inc." akciju un "PSC Foundation" piederošie 25% "Tomika International N.V." akciju, kas juridiski pieder kompānijai "Concavo Limited".

Tāpat konfiscētas tiks "Hinch Invest and Finance S.A." saistības izmaksāt kompānijai "Strategy Options Asset Management" 18 439 000 ASV dolāru (15 183 133 eiro) un aizdevuma procentus, kā arī tiesības uz aptuveni trīs miljoniem eiro, kas kompānijai "Eurcom International Ltd." pienākas no kompānijas "Barnaby International N.V", un 3 623 291 ASV dolāru (2 983 508 eiro) - no kompānijas "Netherfin B.V".

Konfiscētas tika arī tiesības uz naudas līdzekļiem (aizdevuma 3,2 miljonu ASV dolāru un aizdevuma procentu atmaksa), kas pienākas kompānijai "Pierson Finace Limited".

Tiesa lēma konfiscēt arī Lemberga vērtspapīrus un privatizācijas sertifikātus, kas atrodas likvidējamajā AS "Latvijas Krājbanka", kā arī nelielu skaitu AS "Latvijas kuģniecība", AS "Ventspils nafta" un AS "Latvijas Krājbanka" akciju.

Tāpat tiesa nolēma no Lemberga valsts labā piedzīt procesuālos izdevumus 22 180 eiro apmērā par advokāta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu.

Prokurors Juris Juriss aģentūrai LETA sacīja, ka visa konfiscētā manta sprieduma stāšanās gadījumā tiks konfiscēta valsts labā, bet ar daļu no konfiscētās mantas tiks izmaksātas kompensācijas cietušajiem.

Iepriekš vēstīts, ka Rīgas apgabaltiesa šodien Lembergam piesprieda piecu gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un 20 000 eiro sodu.