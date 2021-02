IZM: Klātienes mācības 1.- 4. klasēm neatsāka astoņas no 62 reģionu skolām

IZM informēja, ka pirmdien klātienes mācības neatsāka Cesvaines vidusskolā, jo 34 no 93 sākumskolas skolēniem ir no blakus novadiem - Madonas, Gulbenes un Lubānas, kur saslimstība ar Covid-19 ir augstāka nekā Cesvaines novadā, un tajos nav droša epidemioloģiskā situācija.

Pēc IZM sacītā, skolā pieļauj iespēju, ka vismaz 1.-2.klases klātienes mācības varētu atsākt no 1.marta.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un Birzglaes pamatskolā 1.-4.klases skolēni uz klātienes mācībām dosies no 1.marta. IZM informēja, ka Ķeguma pašvaldībā speciālisti un izglītības iestāžu vadītāji kā vienu no svarīgākajiem apstākļiem minēja faktu, ka Ķeguma komercnovirziena vidusskolu apmeklē skolēni no kaimiņu novadiem - Ogres un Lielvārdes, kā arī ir ievērojams pedagogu skaits, kuri dzīvo kaimiņu novados, un minētajās pašvaldībās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem ievērojami pārsniedz 200. Tāpēc tika panākta vienošanās nesasteigt lēmuma pieņemšanu. IZM atzīmēja, ka skolas veic visus nepieciešamos epidemioloģiskos drošības pasākumus, tajā skaitā pieteikti darbinieki testēšanai.