"Depo": Covid-19 izplatības mazināšanā valdība līdz šim koncentrējusies uz vietām, kuras neveicina saslimstību

Viņš norādīja, ka tirdzniecības nozare ierobežotos apstākļos strādā kopš 2020.gada 6.novembra, taču dati par slimības izplatību neapliecina, ka saslimstību būtu veicinājusi tirdzniecības nozare. "Acīmredzot, kaut kas tiek darīts nepareizi. Saslimstība joprojām ir augsta un samazinās ļoti lēni. Tas apliecina tikai to, ka valdība, nosakot ierobežojumus, visu laiku ir koncentrējusies uz tām vietām, kas nerada saslimstību, ieviešot neatbilstošus ierobežojumus un bezjēdzīgi mērdējot nepārtikas preču tirdzniecības uzņēmumus un ekonomiku kopumā," pauda Kozlovskis.

Viņš atzīmēja, ka līdz šim joprojām nav publiskota visaptveroša analīze par saslimstības rādītājiem un to izmaiņām atkarībā no spēkā esošajiem ierobežojumiem. "Rodas pamatotas šaubas par šobrīd spēkā esošo tirdzniecības nozares ierobežojumu samērīgumu un nepieciešamību konkrētā mērķa - Covid-19 izplatības ierobežošanas - sasniegšanai," minēja Kozlovskis.

Pēc viņa minētā, tirdzniecības nozare ir paveikusi visu no uzņēmumiem atkarīgo, lai tirdzniecības vietas būtu epidemioloģiski drošas. "Ir grūti saprast, kā valdība, kas ir atbildīga par valsts ekonomisko izaugsmi un sabiedrības labklājību, var demonstrēt klaju vienaldzību pret Latvijas lielākās nozares izdzīvošanas iespējām, vienlaikus apgrūtinot cilvēku ikdienu un vājinot epidemioloģisko drošību. Covid-19 klātbūtne pieprasa tālredzīgu, uz ilgtermiņa risinājumiem orientētu rīcību, kas palīdzētu pārvarēt pandēmijas radīto krīzi ar iespējami mazākiem zaudējumiem sabiedrībai kopumā. Cilvēku objektīvās vajadzības nepazūd arī krīzes brīžos. Krīzei ieilgstot, ir jāpieņem šie jaunie apstākļi un sabiedrībai, uzņēmumiem un valdībai tiem jāpielāgojas visatbilstošākajā veidā. Jaunie apstākļi nav par to, ka cilvēki būtu jāsadzen "alās", bet gan par to, cik gudri mēs spēsim sadzīvot ar vīrusa klātbūtni," pauda Kozlovskis.