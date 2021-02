NBA aizvadītajā naktī: Bukers ar 34 punktiem palīdz "Suns" uzveikt "Trail Blazers"

Fīniksas komanda guvusi panākumus deviņās no pēdējām desmit cīņām un pirmdien izcīnīja pārliecinošāku uzvaru sezonā. Turpretī "Trail Blazers" pēc sešu uzvaru sērijas cietusi divus zaudējumus pēc kārtas.

Bukers pusi no saviem punktiem jeb 17 guva pirmajā ceturtdaļā, bet pārtraukumā viņš devās ar 22 punktiem bagāžā. "Suns" līderis šajā mačā realizēja 12 no 17 metieniem no spēles un visus astoņus soda metienus.