Izmaiņas tirdzniecībā un skaistumkopšanas nozarē. Par ko valdība konceptuāli vienojās otrdienas sēdē?

Ministrijā atzina, ka šī regulējuma mērķis ir pasargāt sabiedrību no vietām, kur netiek pienācīgi un efektīvi īstenota drošības prasību izpilde, kā arī motivēt saimniecisko pakalpojumu sniedzējus ievērot normatīvo aktu prasības.

"Norma tiktu piemērota gadījumā, ja piemēram, tiek būtiski pārkāpti pulcēšanās ierobežojumi - tirdzniecības vietā būtiski ir vairāk pircēju nekā to pieļauj normatīvie akti vai tirdzniecības vietā nav izstrādātas iekšējās procedūras un tamdēļ praksē netiek nodrošināta epidemioloģisko prasību izpilde," skaidroja ministrijā.

Sēdē valdība atbalstīja EM piedāvātos grozījumus normatīvajos aktos, pastiprinātos drošības apstākļos no 1. marta ļaujot organizēt individuālas fotosesijas ārtelpās.

Tomēr Ministru kabinets lēma no 1. marta atļaut individuālo fotopakalpojumu sniegšanu fiziskām personām brīvā dabā, ievērojot valstī spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības attiecībā uz distances ievērošanu un cilvēku skaitu.

No 1. marta varēs organizēt bēru ceremonijas arī iekštelpās, otrdien lēma Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē.

EM piedāvāja grozījumus normatīvajos aktos, kas atļauj pastiprinātos drošības apstākļos no 1.marta organizēt bēru ceremonijas iekštelpās.

Šobrīd un vēl līdz martam bēru ceremonijas atļauts organizēt tikai ārtelpās, pulcējoties ne vairāk kā desmit cilvēkiem vienlaikus, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām.

Ministru kabinets lēma, ka no 1.marta tiek atļauta bēru ceremonijas organizēšana arī iekštelpās, kur var piedalīties ierobežots cilvēku skaits un jānodrošina visu epidemioloģiskās drošības prasību ievērošana Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Līdz ar to bēru ceremonijās arī iekštelpās no 1.marta būs atļauts pulcēties ne vairāk kā desmit cilvēkiem vienlaikus, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām. Starp desmit klātesošajiem netiek skaitītas personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu.