LM: SAC vērojams pakāpenisks Covid-19 gadījumu skaita samazinājums

Saskaņā ar sēdē sniegto ministrijas informāciju, ja 1.februārī visos SAC ar Covid-19 inficējušies bija 648 klienti jeb 4,9% no iemītnieku kopskaita, tad 22.februārī 371 klientam jeb 2,8% no kopskaita bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Visvairāk inficēšanās gadījumu skaits krities tieši valsts sociālās aprūpes centros (VSAC). Ja februāra sākumā valsts aprūpes iestādēs bija 319 inficēšanās gadījumi, tad 22.februārī - 97. Tikmēr pārējos SAC šajā laika periodā inficēšanās gadījumu skaits sarucis no 319 līdz 274 gadījumiem.