Aktrises Anastasijas Zavorotņukas meita pirmo reizi atklāti runā par mātes slimību

Anna vietnē "Instagram" ievietoja 2017. gada fotogrāfiju, kurā redzama kopā ar māti. Fotogrāfiju meita papildināja ar nelielu skaidrojumu par to, kādas ir viņas šī brīža sajūtas saistībā ar mātes veselību.

"Es ļoti ilgi domāju, vai ir vērts par to rakstīt. Bija daudz šaubu par to, kā jūs to uztversiet, bet šī tēma karājas pār mani kā Dāmokla zobens, un es vairs nevaru izlikties," rakstīja Anna.