Vācu pludmales volejbolistes boikotē sacensības bikini aizlieguma dēļ

Borgere gan sarunā ar vācu radio norādījusi, ka iemesls šādam boikotam lielā mērā ir praktisks, jo turnīra norises laikā (8.-12. marts) sinoptiķi Dohā prognozē līdz pat 27 grādu (pēc celsija) temperatūru, līdz ar to biksēs un kreklos spēlēt būtu apgrūtinoši.

"Nav runa par to, ka vēlamies valkāt maz drēbju. Ir runa par to, ka mums neatļauj darīt savu darbu tam paredzētajā apģērbā. Šī ir vienīgā valsts un turnīrs, kurā valdība mums norāda, kā ģērbties. Mēs to neatbalstām," izteikusies Borgere.