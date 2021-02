Krievijas šova "Dom-2" zvaigzne Irina Pinčuka un viņas līgavainis pēc kautiņa kinoteātrī nonākuši policijā

"Viņi draudēja izsaukt policiju. Tad viens no viņiem Araja sejā iesmidzināja piparu gāzi," sacīja Pinčuka. Cits vīrietis no bara paņēmis Pinčukas līgavaiņa tālruni un sācis to sist pret grīdu un spārdīt. Kad likumsargi ieradās notikuma vietā, pāris nolēma uzrakstīt paziņojumu.