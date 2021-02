Latvija saņēmusi 8400 "Moderna" Covid-19 vakcīnu devas

Vadoties pēc Vakcinācijas projekta biroja vadītājas Evas Juhņēvičas otrdienas valdības sēdē sniegtās informācijas, līdz šim Latvija saņēmusi kopumā 71 025 vakcīnu devas no kopumā trīs ražotājiem. No ražotāja "AstraZeneca" saņemtas trīs atsevišķas piegādes - 7.februārī saņemtas 7200 devas, 11.februārī - 9600 devas un 19.februārī - 16 800 devas. Kopumā no šī ražotāja līdz šim saņemtas 33 600 vakcīnas devas.