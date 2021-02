Perevoščikovs: Epidemioloģiskā situācija Latvijā atkal pasliktinājusies

Arī 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju, pēc epidemiologa sacītā, pēdējo dienu laikā sarūk nebūtiski. Piemēram, no otrdienas līdz trešdienai tas sarucis no 502,5 gadījumiem līdz 501 gadījumam.

Starp mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.