Latvijā radīta spēle rosina pasargāt sevi un citus no kļūšanas par vardarbības upuriem

7.-12. klašu audzēkņi mācās attālināti, un arvien lielāks kļūst to skolu skaits, kur karantīnā atrodas arī pa kādai sākumskolas klasei. Daļa no Covid-19 otrā viļņa mazināšanas nolūkā noteiktajiem ierobežojumiem pavisam tiešā veidā skar bērnus, jauniešus un viņu ģimenes.

Attālinātais mācību process daudziem no mums rada vairāk jautājumu nekā atbilžu, turklāt jārunā ne vien par skolu tehnoloģisko sagatavotību un cilvēkresursiem, bet arī par notiekošā psiholoģiskajiem aspektiem un emocionālo klimatu skolēnu mājās.

Pandēmijas izraisītā spriedze, vecāku bažas par to, vai saspringtajā ekonomiskajā situācijā izdosies saglabāt darba vietu, un (dažkārt gluži negaidītā) atklāsme, ka diendienā būt kopā ne vienmēr nozīmē ainiņas no aizkustinošas Holivudas filmas visai ģimenei, - tā ir pateicīga augsne vardarbībai kā sociālā riska ģimenēs, tā ārpus tām.

Spēle "Hei, mosties!" atraktīvā veidā pilnveido bērnu un jauniešu prasmi atpazīt fiziskas un emocionālas vardarbības pazīmes, kā arī mudina vērsties pēc palīdzības, ja pašiem gadījies ar to sastapties.

Spēlētājam, iejūtoties dažādās ikdienas situācijās, ir iespēja izmēģināt atšķirīgus uzvedības un saskarsmes modeļus, novērtēt to lietderību un izdarīt secinājumus par to, kurš no tiem būtu veiksmīgāks reālajā dzīvē - attiecībās ar vienaudžiem, vecākiem, radiniekiem.