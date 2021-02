Satiksmes drošības uzlabošanai varētu rosināt diskusiju par alkohola tirdzniecības aizliegumu degvielas uzpildes stacijās

Prezentējot datus par letāliem satiksmes negadījumiem ar gājējiem tikai uz valsts autoceļiem, Lange norādīja, ka pērn lielākā daļa šādu negadījumu notikuši diennakts tumšajā laikā un 70% no tiem atgadījušies ārpus apdzīvotām vietām. Liela daļa no mirušajiem esot gados vecāki cilvēki.

"Tendences liecina, ka 45% no šādiem negadījumiem notikuši aptuveni 250 metru rādiusā ap autobusa pieturvietām. Tāpat tendences liecina, ka aptuveni 12% negadījumu notikuši netālu no degvielas uzpildes stacijām. Šī tendence ir līdzīga arī attiecībā uz velosipēdistiem un motobraucējiem. Te varbūt parādās jautājums, vai mums nav jāpaceļ diskusija nākotnē par to, ka jāaizliedz alkoholisko dzērienu tirdzniecība degvielas uzpildes stacijās tieši tāpat, kā tas ir Lietuvā," norādīja Lange.