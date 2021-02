Nebijusi delikatese! Sieviete nokož daļu vīrieša mēles, kuru pēc tam apēd kaija

Skotijas iedzīvotājs Džeimss Makenzijs ir uz mūžu atstāts bez daļas no savas mēles, jo to strīda karstumā nokoda Betānija Raiena. Pēc tam Makenzijs novēroja šausmīgu skatu - kaija pacēla nokosto mēles gabalu un aizlidoja ar to prom. Pirms incidenta abi jaunie cilvēki nebija savstarpēji pazīstami, viņi satikās tikai pastaigas laikā.