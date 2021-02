ASV mīkstina "Pfizer" Covid-19 vakcīnas uzglabāšanas nosacījumus

Šis lēmums mīkstina iepriekšējo prasību, ka šī vakcīna ir jāuzglabā ultrazemās temperatūrās no mīnus 80 līdz mīnus 60 grādiem pēc Celsija.

Pēc atsaldēšanas flakonus var uzglabāt ledusskapja temperatūrā no plus diviem līdz plus astoņiem grādiem pēc Celsija uz laiku līdz piecām dienām. Istabas temperatūrā tos var turēt ne ilgāk par divām stundām.