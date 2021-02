ReTV: Kandavā un Kuldīgā "busiņa" vadītājs ar saldumiem vilina nepilngadīgus bērnus

Piedāvājums aizvest mājās trīs māsas vecumā no 10 līdz 13 gadiem bijis aizdomīgs, jo viņas dzīvo vien 100 metrus no notikuma vietas. Vīrietis apgalvojis, ka pazīst meiteņu vecākus – tā ReTV Ziņām stāsta viens no vecākiem, kurš informāciju uzzinājis no savām meitām. Aptuvenais laiks, kad vīrietis esot runājis ar bērniem, ir no pieciem līdz septiņiem vakarā, kad viņas bijušas ceļā uz blakus esošo veikalu.