Rīgas dome pārskatīs sabiedriskā transporta atlaides skolēniem

"Problēmas sabiedriskajā transportā pamatā ir pīķa stundās, kas pamatā ir no plkst. 7 līdz 9 un pēcpusdienās no plkst. 16 līdz 17.30 vai 18. Datu analīze mums parāda, ka pensionāri pīķa stundās īstenībā brauc maz. Līdz ar to viņi šo situāciju lielā mērā nepasliktina," sacīja Ķirsis.