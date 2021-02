Video ⟩ No Antarktīdas atdalījies iespaidīgs aisbergs "četru Rīgu" platībā

BAS glaciologi pirms desmit gadiem pamanījuši, ka gar 150 metrus biezo ledāju sāk pārādīties lielas plaisas. Viena no janvārī konstatētajām plaisām sāka virzīties uz ziemeļaustrumiem ar ātrumu 1 km/diennaktī. Aisbergs izveidojās 26. februāra rītā, kad dažu stundu laikā plaisa paplašinājās par vairākiem simtiem metru.

2016. gadā BAS veica piesardzības pasākumus, pārvietojot savu pētījumu staciju 32 kilometrus tālāk uz iekšzemi. Kopš 2017. gada darbinieki varēja tikt nosūtīti uz staciju tikai Antarktīdas vasaras laikā, jo tumšajos ziemas mēnešos būtu grūti evakuēt cilvēkus no turienes. 12 cilvēku komanda ledāju atstāja ar lidmašīnu februāra vidū.

Zinātnieki prognozē, ka aisbergs var attālināties no kontinenta vai uzskriet uz sēkļa un palikt ledāja tuvumā. BAS ledus kustību ap savu staciju sauc par dabisku procesu. BAS pētnieki uzskata, ka nav pierādījumu, kas parāda, ka klimata pārmaiņām būtu bijusi nozīmīga loma šajā gadījumā.

Video: Aisbergs atdalās no Branta šelfa ledāja

2017. gadā Antarktīdas ziemeļrietumos no Larsena šelfa ledāja atdalījās viens no lielākajiem aisbergiem visā novērojumu vēsturē - gandrīz 6000 kvadrātkilometru platībā un viena triljona tonnu smagumā. Arī tajā gadījumā zinātnieki apmēram 10 gadus sekoja tā veidošanās procesam un nesaistīja to ar globālo sasilšanu. Aisberga atdalīšanās rezultātā tika zaudēta desmitā daļa visa ledāja.