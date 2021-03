Aizvadītajā diennaktī stacionēti 60 Covid-19 pacienti

Aizvadītās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti septiņi pacienti.

No visiem pašlaik stacionētajiem Covid-19 pacientiem 728 jeb par 46 vairāk nekā dienu iepriekš ir ar vidēji smagu slimības gaitu, kamēr 75 ir ar smagu slimības gaitu.

Kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem kopumā izrakstīti 8282 ar šo slimību sasirguši cilvēki.

Starp mirušajiem viens bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.