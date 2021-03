Raidījums: Valdība neiesaka ceļot, tūrisma firmas tikmēr piedāvā braucienus uz trešajām valstīm

No Latvijas tiešo reisu ar trešajām valstīm nav, taču ar nacionālo aviokompāniju "airBaltic" iespējams doties uz vairākām Eiropas lidostām, piemēram, Amsterdamu, Frankfurti, Minheni, no kurienes savukārt var nokļūt uz vairākiem citiem galamērķiem.

"airBaltic" vadītājs Martins Gauss stāstīja, ka pašlaik aviokompānija strādā ar 10% jaudas no tās, kas bija pagājušogad.

"Iemesls tam ir tāds, ka visā Eiropā ir stingri ierobežojumi. Bet lidojam katru dienu un darba dienās pārvadājam aptuveni 2000 pasažieru no visām trim Baltijas valstīm – no Viļņas, Tallinas un arī Rīgas," stāstīja Gauss.

Savukārt tūrisma operatora "TezTours" pārstāve telefonsarunā stāstīja, ka pašlaik no Igaunijas un Lietuvas var doties uz Ēģipti un Kanāriju salām, no Lietuvas ceļot vienkāršāk, jo netiek prasīts negatīvs Covid-19 tests.

Līdzīgs piedāvājums ir arī operatoram "TUI", kura pārstāve apgalvoja, ka lidmašīnas uz Ēģipti no Tallinas vai Viļņas ir pilnas, arī viesnīcas tur uz vietas ir pilnas. Arī "Viva La Tour" rīko ceļojumus uz Ēģipti.

Uz trešajām valstīm cilvēki var aizceļot caur citu valstu lidostām, bet ne no Rīgas, jo lidojumi uz trešajām valstīm aizliegti ar valdības lēmumu. Satiksmes ministrija jau kopš novembra esot uzstājusi, ka šie lidojumi – uz trešajām valstīm – ir jāatļauj.

Pašlaik, lai ieceļotu Latvijā ir jāizpilda elektroniskā anketa "Covidpass", jāuzrāda negatīvais Covid-19 tests, kurš nav vecāks par 72 stundām; ieceļojot vai atgriežoties no valstīm, kur kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 cilvēku ir augstāks par 50, jāpavada pašizolācijā 10 dienas, šobrīd tas nozīmē, ka pašizolācijā jāpavada, ieceļojot no visām Eiropas valstīm.

167 000 – tas ir aptuveni 8% no Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita. Daļa no šiem cilvēkiem brauc tranzītā cauri Latvijai, piemēram, janvārī 56% no visiem ieceļotājiem bija dažādu kravu pārvadātāji. Bet pārējie aptuveni 70 000 paliek Latvijā.