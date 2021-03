Operatīvajai vadības grupai jāizstrādā vismaz divi rīcības varianti Covid-19 krīzē - pastiprināt vai mīkstināt ierobežojumus

Kariņš aicināja kolēģus "nemānīt sevi" un piebilda, ka Operatīvā vadības grupa pamatā sastāv no valsts sekretāriem, kuri vadības grupas sanāksmēs atkārto to, ko saka ministri. Šim apgalvojumam gan nepiekrita Bordāns, kurš norādīja, ka viņš no Tieslietu ministrijas darbiniekiem vēlētos saņemt informāciju par vadības grupā lemto, tomēr viņi šādu informāciju nevar sniegt, jo vadības grupa pēc sēdēm nepieņem konkrētus jautājumus. Tieslietu ministra vērtējumā, Operatīvās vadības grupas sēdēs notiek vienkārši parunāšana.