NEPLP atklāj nepatiesas informācijas izplatīšanu "Pirmajā Baltijas Kanālā"

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums nosaka arī to, ka elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir jānodrošina, lai fakti raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi, ar pienācīgu precizitāti un neitralitāti. Komentāri un viedokļi ir jāatdala no ziņām un jānosauc viedokļa vai komentāra autoru. Informatīvi dokumentālajos un ziņu raidījumos fakti ir jāatspoguļo tā, lai apzināti nemaldinātu auditoriju, skaidro NEPLP.

NEPLP ziņo, ka nepatiesi apgalvojumi par koronavīrusu, tostarp apgalvojot, ka tā esot zema lipīguma infekcija, ir izplatīti PBK programmas "Pirmais Baltijas Kanāls Latvija" 2020. gada 27. decembra raidījumā "Zdorovje" ("Veselība"), kā arī 2020. gada 30. decembra raidījumā "Žitj Zdorovo" ("Dzīvot lieliski"). To, ka izplatītā informācija ir nepatiesa, apstiprinājusi arī LR Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs, pārbaudot virkni šajos raidījumos pausto apgalvojumu.

"Medijiem jāatceras, ka tie ir atbildīgi par to, lai programmās tiktu izplatīta pārbaudīta informācija un lai kopējais raidījuma konteksts vidusmēra skatītājam, kuram nav specifisku zināšanu attiecīgajā nozarē, nebūtu maldinošs.

Tas nozīmē, ka visi fakti, kas tiek iekļauti raidījumos, ir jāpārbauda, vai tie atbilst patiesībai. Un par to saskaņā ar likumu ir atbildīgs elektroniskais plašsaziņas līdzeklis neatkarīgi no tā, vai tas ir paša medija veidots raidījums, vai to ir veidojis neatkarīgais producents.