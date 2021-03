Foto ⟩ Ceļoties ūdens līmenim Svētē, Jelgavā applūdis vēl viens ceļa posms

"Pilsētsaimniecībā" norāda, ka Bāra ceļa tilts autotransporta satiksmei ir slēgts no pagājušā gada februāra, taču to izmantoja gājēji. Šorīt, apsekojot teritoriju, konstatēts, ka Bāra ceļš ir applūdis. Gājēju kustība pa šo ceļa posmu un līdz ar to arī pār Bāra ceļa tiltu nav iespējama.