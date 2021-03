"VEF Rīga" Čempionu līgas otro posmu sāk ar dramatisku zaudējumu

"VEF Rīga" komandai bija neliels pārsvars metienos no spēles (39,39%/38,57%) un atlēkušajās bumbās (47/38), toties tika pieļauts krietni vairāk kļūdu (24/16).

Otro puslaiku "VEF Rīga" sāka ar enerģiskiem bumbas triecieniem grozā no augšas, taču turpinājumā pieļāva vairākas kļūdas, kas laukuma saimniekiem ļāva samazināt pārsvaru (45:43). Trešās ceturtdaļas beigās gan izdevās nedaudz attālināties rezultātā.

"VEF Rīga" otrā posma J apakšgrupā tiksies ar divām Spānijas komandām "San Pablo" un Tenerifes "Lenovo", kā arī Aleksandrovacas "Igokea" no Bosnijas un Hercegovinas. Abas pārējās komandas pirmo savstarpējo maču aizvadīs trešdien.

Pirmajā posmā "VEF Rīga" E grupā pa divām reizēm pieveica Grieķijas komandu "Peristeri" un Lietuvas klubu Viļņas "Rytas", divreiz zaudēja franču Strasbūras SIG un E grupā finišēja otrajā vietā. Tikmēr "San Pablo" bija pirmā H grupā, kur cīnījās pret Brindizi "Happy Casa" no Itālijas, Ostendes "Filou" no Beļģijas un Stambulas "Dariššafaka Tekfen" no Turcijas. Vienīgo zaudējumu burgosieši piedzīvoja pirmajā kārtā pret Ostendes klubu.