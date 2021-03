Klitora vibrators — katras sievietes baudai

Lielie vibromasažieri. To forma atgādina mikrofonus, un tos parasti atpazīst no redzētā pornofilmās. Izmērā lielākie eksemplāri ir izcili visa ķermeņa, muguras un it īpaši sprandas masažieri, jo to spēcīgā vibrācija ļoti labi atslābina muskuļus. Kādēļ tos izmanto arī intīmo zonu masāžai? Jo aparāta jauda parasti nodrošina ļoti ātru rezultātu.