Līce: Valstij ir pienākums nepieļaut seksuālās orientācijas diskrimināciju

Pēc viņas teiktā, no ECT judikatūras ir izdalāmas trīs pakāpes. Jautājums par dažādu veidu attiecību reģistrēšanu ir valsts suverēns lēmums. "No ECT neizriet pienākums paredzēt laulības vai attiecību reģistrāciju, taču tas nenozīmē, ka valstij nebūtu pienākums atzīt un aizsargāt ģimenes," uzsvēra Līce.

Viņa uzsvēra, ka tiesas ieskatā, ģimene nav tikai tās attiecības, kas ir oficiāli reģistrētas, bet faktiskās - ģimenes, kurām ir kopīgi bērni vai mājsaimniecība. "ECT ir strikta par to, ka patiesa ģimene, neatkarīgi no reģistrācijas formas, ir aizsargājama," atzīmēja Līce, vienlaikus piebilstot, ka šis ir tiešām sarežģīts jautājums.

Līce arī atzīmēja, ka svarīgs ir jautājums par to, kas Latvijā notiek ar ārvalstīs reģistrētu viendzimumu laulību. "[No ECT] Latvija nav saņēmusi nevienu lietu, kur šie jautājumi būtu risināti, bet citu valstu pieredze rāda, ka būtiski ir, lai valsts nepieļautu nepamatoti atšķirīgu attieksmi tikai tāpēc, ka attiecības ir vai nav reģistrētas," skaidroja Līce, to pamatojot ar Polijas piemēru, kurā ieslodzītie varēja zvanīt tikai laulātajam partnerim, bet tie, kas nebija precējušies, saviem partneriem zvanīt nevarēja.