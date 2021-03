Saskarsme cilvēkiem vitāli nepieciešama līdzīgi kā ūdens un gaiss. Pēc īstas draudzības un mīlestības lielākā daļa tiecas teju visu savu dzīvi - kāds to atrod ātrāk, kāds vēlāk, kāds varbūt vairākkārt. Laikam ejot, no tūkstošiem kilometru un pāris vēstuļu gadā mīlnieku starpā esam tikuši līdz laikam, kad komunicēt ir vienkāršāk kā jebkad, tomēr Covid-19 sava veida korekcijas ieviesis gan. Par 21. gadsimta mīlestību iepazīšanās vietnēs un to, kā to mainījusi pandēmija, centās noskaidrot portāls "Apollo.lv".