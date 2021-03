VIDEO ⟩ Porziņģim otrajā spēlē pēc kārtas "double-double"

Porziņģis trešdien laukumā pavadīja 33 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, 12 no tām aizsardzībā, un otro maču pēc kārtas iekrāja "double-double".