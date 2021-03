"Re:Check": Kur cilvēki visbiežāk inficējas ar Covid-19 un vai to iespējams noskaidrot?

No 1. marta, ievērojot papildu drošības prasības, atkal pieejami skaistumkopšanas pakalpojumi, un pēdējās valdības sēdēs noritējušas asas diskusijas par mazo veikalu un citu nozaru atvēršanu.

Viedoklis, ka tas paplašinās cilvēku kustību un līdz ar to potenciāli arī saslimstību, sadūrās ar pārmetumiem, ka ierobežojumu efektivitāte nav skaidra. Piemēram, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) paudis, ka jāatceļ ierobežojumi, kas nestrādājot, bet satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) valdības sēdē norādīja, ka nav skaidrības, kuri ierobežojumi strādā, kuri ne.

Savukārt aizsardzības ministrs Artis Pabriks (A/Par!) teica: "Pandēmijas novērotājiem ir jābūt precīzākiem un jāskatās, ka jā, nevis Rīgā pandēmija ir pieaugusi, bet nākusi no šī antikvariāta, no šīs konditorejas, no šī veikala, skolas. Un tad zinām, ko aizslēgt."