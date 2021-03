"Arī turpmāk saskarsimies ar jauniem Covid-19 variantiem." Speciālisti pauž bažas par Lielbritānijas paveida izplatību

"Mums nāca jau vienreiz no Brazīlijas, tad no Dienvidāfrikas, tagad arī Anglijā ir jauns paveids, bet šeit to cenšas strikti ierobežot. Tur, kur jaunais paveids ir atklāts, tur aicina cilvēkus uzturēties mājās un nekur neiet," stāstīja Kristīne.