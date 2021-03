Valdības partneri: Iedzīvotāju strādāšana attālināti būtu jāmotivē arī ar valstisku regulējumu

"Vienlaikus jābūt skaidrai un nepārprotamai komunikācijai no atbildīgajām valsts institūcijām par attālināto darbu, lai nerastos pretrunas par to, kuras no vispārējām tiesību normām ierobežojumu laikā ir jāpiemēro, kuras nav. Tāpat darba devēji norāda, ka nepieciešams skaidrs un viegli administrējams tiesiskais regulējums par izdevumu kompensēšanu attālināta darba gadījumā," teica Meņģelsone.