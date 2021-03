Video ⟩ Policija izvērtēs sociālās saziņas platformās izplatīto video par it kā "pilnas mājsēdes" ieviešanu

Jau ziņots, ka sociālās saziņas platformās izplatījies video, kurā aģentūras "New Black" dibinātājs Mednis saviem darbiniekiem klāsta par it kā saņemtām ziņām "no valdības" par pilnīga "lokdauna" plāniem. Uz to jau reaģējis veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), uzsverot, ka nekādi lēmumi par drošības pasākumu izmaiņām nav pieņemti un pretēji apgalvojumi ir viltus ziņas.