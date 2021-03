Svētdien stacionēti 67 Covid-19 pacienti

Svētdienā no slimnīcām izrakstīti vien divi Covid-19 pacienti.

No visiem pašlaik stacionētajiem Covid-19 pacientiem 730 jeb par 45 vairāk nekā dienu iepriekš ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 83 jeb par 11 pacientiem vairāk ir ar smagu slimības gaitu.

Kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem kopumā izrakstīti 8724 šo slimību pārslimojuši cilvēki.

Starp mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl viens vecumā no 90 līdz 99 gadiem.