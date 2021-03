Latvijā deviņi pret Covid-19 vakcinētie bijuši vecāki par 100 gadiem

Pa vecuma grupām visvairāk - 30,9% - pirmo poti saņēmušo ir bijuši vecumā no 70 līdz 79 gadiem, tad seko 80-89 gadus vecie cilvēki, kas veido 15,4% sapotēto īpatsvara, bet trešajā vietā ir vecuma grupa no 50-59 gadiem - 13,8%.

13% pirmo poti pret Covid-19 saņēmušo bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 9,9% - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 8,4% - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 6,7% - vecumā no 20 līdz 29 gadiem.