Uģis Kuģis atklāti paskaidro savus uzskatus par intīmo dzīvi ar sievu

Savukārt runājot par kaisli attiecībās, viņš sacīs, ka katram tas nozīmē ko citu, un gribēt otru var dažādos līmeņos. “Vienam nenormāli patīk ar otru cilvēku kopā dziedāt un viņš tur ķer to kaisli, to orgasmu vai kā katrs to sauc. Bet mēs ķeram kaisli, kad runājamies un dalāmies – mums abiem acis deg, sakot – izlasīji to tajā grāmatā? Es lekcijā to dzirdēju.. Un es skatos acīs, kā viņa to visu runā un ķeru orgasmu savā ziņā.”