Freimanis "uguņo" komandas uzvarā pār Mejera pārstāvēto "Parma"

Polijas komandā Freimanis laukumā pavadīja 36 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā guva 26 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un sešreiz rezultatīvi piespēlēja. Basketbolists grozā raidīja astoņus no 11 divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja septiņus no astoņiem "sodiņiem".