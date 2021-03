Pirmdien stacionēti 60 Covid-19 pacienti

No visiem patlaban stacionētajiem Covid-19 pacientiem 683 jeb par 47 mazāk nekā dienu iepriekš ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 84 jeb par vienu pacientu vairāk ir ar smagu slimības gaitu.

Aizvadītās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 100 pacienti, tai skaitā četri pārvesti, bet kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem kopumā izrakstīti 8824 šo slimību pārslimojuši cilvēki.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 15 633 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3%. Pēdējo reizi zemāks pozitīvo gadījumu īpatsvars datēts ar 22.oktobri, kad tas bija 2,9%.

Starp mirušajiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens vecumā no 90 līdz 99 gadiem.