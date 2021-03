Brikmaņu ģimene pirmo reizi publiski pastāsta par bērniņa zaudēšanu

Bērniņa zaudēšana ir emocionāli sāpīgs brīdis un vien retais ir gatavs par to runāt publiski. Taču kanāla 360TV realitātes seriāla “Ģimene burkā” dalībnieki – mūziķis Nauris Brikmanis un viņa sieva Aija Selga – Brikmane ir pārliecināti – lai arī tā nav no patīkamākajām tēmām, par to būtu jārunā daudz vairāk.