Freimanis iekļauts Vienotās līgas nedēļas labāko spēlētāju pieciniekā

Polijas komandā Freimanis laukumā pavadīja 36 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā guva 26 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un sešreiz rezultatīvi piespēlēja. Basketbolists grozā raidīja astoņus no 11 divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja septiņus no astoņiem "sodiņiem".

Kopā ar latviešu spēlētāju, kuram bija lielākais efektivitātes koeficients 35 šajās spēlēs, labāko pieciniekā tika arī viņa komandasbiedrs Lukašs Košareks, kurš 13 no 18 punktiem guva pēdējā ceturtdaļā un realizēja piecus no septiņiem trīspunktu metieniem.

Labāko pieciniekā ir arī divi Jāņa Timmas pārstāvētās komandas Maskavas apgabala "Himki" spēlētāji. Eriks Makkolums desmit no 16 punktiem guva pēdējā ceturtdaļā un realizēja trīs no četriem trīspunktu metieniem, bet Džordans Mikijs guva 20 punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un realizēja astoņus no 14 metieniem no spēles.