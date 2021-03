Ārkārtas situācijas dēļ pārcelta Dāvja Bertāna apjomīgā tiesas prāva pret "BAA Rīga"

"BAA Rīga" pērna gada jūlijā Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā cēla prasību par savstarpējā līgumā paredzētās atlīdzības piedziņu. Kopējā prasības summa ir 1 663 778 eiro jeb 10% no Bertāna algas Spānijas klubā Vitorijas "Laboral Kutxa", kā arī NBA vienībās Sanantonio "Spurs" un Vašingtonas "Wizards". Tāpat "BAA Rīga" lūdza piemērot prasības nodrošinājumu un piedzīt no Bertāna tiesāšanās izdevumus par labu aģentūrai.

Kā uzsvēra uzņēmums, iepriekš tādas prasības iesniegšana nebija iespējama, jo lielākā daļa no Bertāna profesionālās karjeras līgumiem nebija noslēgti, kas ļāva prasītājiem par tiem vērsties tiesā vien šobrīd. "BAA Rīga" norādīja, ka prasības apmērs iespējams būs lielāks, kad būs zināmi dati par līgumsaistībām starp Bertānu un Belgradas komandu "Partizan".

Tiesa nodrošināja prasību summā līdz 100 000 eiro, kā arī apķīlāja maksājumus, kas Bertānam pienākas no trešajām personām, tajā skaitā naudas līdzekļus kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās.

LETA jau informēja, šī nav vienīgā tiesas prāva kurā "BAA Rīga" lūdz piedzīt naudas līdzekļus no Bertāna.

Iepriekš prasītāji lūdza Rīgas apgabaltiesu piedzīt no Dāvja Bertāna 500 000 eiro, kā arī 32 269 eiro.

Augstākas tiesas (AT) Civillietu departaments iepriekš atstāja spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumu "BAA Rīga" prasībā daļā, ar kuru noraidīta līgumsoda piedziņa 500 000 eiro apmērā no basketbolista, bet atkārtotai skatīšanai nodeva lietu daļā par 32 269 eiro piedziņu, tostarp atlīdzības 19 300 eiro un līgumsoda 12 969 eiro apmērā piedziņu.

Rīgas apgabaltiesa atkārtoti izskatot lietu noraidīja "BAA Rīga" prasību piedzīt no Bertāna 32 269 eiro, bet spriedums atkārtoti tika pārsūdzēts, un drīzumā lietu atkal skatīs AT.

Žurnāls "Kas Jauns" iepriekš vēstīja, ka "BAA Rīga" savu darbību sāka 2008.gada oktobrī, un tās mērķis bija piedāvāt visus nepieciešamos pakalpojumus, kas vajadzīgi jaunam basketbolistam, lai viņš kļūtu par augstas klases profesionāli. Aģentūras ideja bija piesaistīt jaunos talantus, ieguldīt viņos līdzekļus, bet, kad basketbolists sāks pelnīt ne mazāk par 1500 eiro mēnesī, saņemt 10% no viņa ienākumiem, šos līdzekļus ieguldot nākamajos talantos.

Sadarbību ar aģentūru noslēdza daudzi tā brīža talanti, no kuriem daļa šobrīd ir Latvijas izlases spēlētāji. 2010.gadā izcēlās skandāls, dažiem no puišiem atklājot, ka līgums tiek slēgts uz 15 gadiem un tā laušanas gadījumā jāmaksā 500 000 eiro sods. Lauva gan toreiz žurnālam "Sporta Avīze" atklāja, ka līgumu var lauzt arī bez sankcijām un bargais sods ir tikai tāpēc, lai pasargātu basketbolistus no pārsteidzīgu lēmumu pieņemšanas.