Sākotnējie rezultāti SAC "Selga" pacientes nāvē neliecina par iespējamu saistību ar vakcināciju

Arī no trīs vakcīnām, kas šobrīd ir pieejamas,- par blaknēm ziņo no 0,5% līdz 1,9% gadījumos. Blakņu biežums arī esot atkarīgs no tā, vai tā ir pirmā vai otrā deva. Kopumā mRNA vakcīnām - "Pfizer"/"BioNtech" un "Moderna" - biežāk un izteiktākas blaknes ir pēc otrās devas, savukārt adenovīrusa, proti, "AstraZeneca" vakcīnām, blaknes ir biežāk tieši pēc pirmās devas.