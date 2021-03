SPKC nosauc, kuru nozaru darbinieki februārī visbiežāk inficējušies ar Covid-19

Tāpat SPKC dati liecina, ka Covid-19 īpatsvars bērnu vidū turpina pieaugt. Piemēram, gada sākumā vecuma grupā no nulles līdz 19 gadu vecumam saslimušo skaits bija 6,6% no kopējā inficēto skaita, bet pašlaik rādītājs ir palielinājies līdz 10%. Tāpat tika norādīts, ka Lielbritānijā vecuma grupā no pieciem līdz 12 gadiem ir augstākais jaunatklāto inficēto īpatsvars.