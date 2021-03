"Kāpēc gan nepamēģināt?" Svešinieka pašnāvības virve kalpo par UFC čempiona veiksmes talismanu

Viens no policistiem Blahovičam pirms notikuma vietas pamešanas vaicājis, vai cīkstonis neņemšot līdzi virvi, kuru svešinieks bija izmantojis, lai izdarītu pašnāvību. Apjukumā Blahovičs vaicājis, kāpēc gan, lai viņš to darītu, uz ko policists atbildējis, ka virve nesīšot veiksmi.

"Sāku par šo lasīt internetā. Un, tik tiešām, cilvēki pirms ilga laika tam ticēja. Nodomāju - kāpēc gan nepamēģināt? No sākuma pirms katras cīņas devos uz šo vietu un pieskāros virvei. Un tas strādāja," sacīja cīkstonis.

Pēc dažām uzvarētām cīņām Blahovičs esot nolēmis nogriezt gabaliņu no virves, baidoties, ka kāds atradīs viņa "veiksmīgo virvi" un tai piesavināsies. Daļiņu no minētās virves Blahovičs aizveda pie paziņas, kurš no tās pagatavoja īpašu aproci, ko cīkstonis nēsā pirms un pēc cīņām.